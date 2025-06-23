Глава минобороны Ирана в разговоре с Белоусовым назвал источник нестабильности на Ближнем Востоке

«США являются источником всех проблем и нестабильности на Ближнем Востоке», — сказал Насирзаде. Его слова публикует telegram-канал farsna. Кроме этого, он отметил, что Тегеран и Москва обладают потенциалом для совместной работы, направленной на обеспечение мира и стабильности в ближневосточном регионе. Он добавил, что решение Ирана о борьбе с США и «сионистким режимом» заключается в том, чтобы «наказать агрессора всеми силами».