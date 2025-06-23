«Нам не стоит спорить»: Медведев ответил на упрек Трампа в легкомысленности

— Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Я хорошо знаю, к чему это может привести, поскольку курировал наши ядерные силы в качестве президента. Но другие страны могут — и это то, что было сказано. И нам определенно не стоит спорить о том, у кого больше ядерного оружия, — написал Медведев на своей странице в соцсети X на английском языке.