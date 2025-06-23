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«Нам не стоит спорить»: Медведев ответил на упрек Трампа в легкомысленности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 23 июня, заявил, что осуждает удары американских войск по объектам иранской ядерной инфраструктуры, но подчеркнул, что Москва не планирует поставлять Тегерану ядерное оружие. Так он отреагировал на критику в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 23 июня, заявил, что осуждает удары американских войск по объектам иранской ядерной инфраструктуры, но подчеркнул, что Москва не планирует поставлять Тегерану ядерное оружие. Так он отреагировал на критику в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.

— Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Я хорошо знаю, к чему это может привести, поскольку курировал наши ядерные силы в качестве президента. Но другие страны могут — и это то, что было сказано. И нам определенно не стоит спорить о том, у кого больше ядерного оружия, — написал Медведев на своей странице в соцсети X на английском языке.

Зампред Совбеза России напомнил, что договор СНВ-III о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений России и США, который он подписал с бывшим американским президентом Бараком Обамой, на данный момент действует.

22 июня Медведев заявил, что в результате атаки США на Иран ряд стран выразили готовность напрямую предоставить стране ядерные боеприпасы. В ответ на его высказывание Дональд Трамп подчеркнул, что слово «ядерный» нельзя воспринимать «так легкомысленно».

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