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Ракетная атака Ирана на базу США в Катаре — что известно на данный момент

Вечером 23 июня Иран объявил о начале операции «Хорошая весть о победе» против военных баз США в Катаре. Life.ru собрал, что известно на данный момент.

Источник: Life.ru

Кадры момента запуска иранских ракет по американским военным базам в рамках операции «Хорошая весть о победе». Видео © X / iriran_military.

— Иран нанёс ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре, выпустив не менее шести баллистических ракет средней и малой дальности.

— Иранские СМИ утверждают, что как минимум три ракеты поразили цели, в то время как американские издания эту информацию опровергают.

— Предварительно, потерь среди американских военных после иранской ракетной атаки на базы США нет.

— Катарские системы ПВО успешно отбили ракетную атаку на американскую авиабазу Эль-Удейд. Также в Минобороны страны отметили, что Катар оставляет за собой право ответить на атаку Ирана.

— ВС США приведены в состояние повышенной готовности в ожидании возможных новых атак со стороны Ирана.

— На данный момент воздушное пространство закрыто в Бахрейне, Ираке, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Иордании и Иране.

— В Росавиации из-за ударов Ирана запретили выполнять полëты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Также сообщалось, что Иран предупредил Катар о предстоящих ударах по американской базе, чтобы свести потери к минимуму. Таким образом, военные США были заблаговременно эвакуированы с базы Аль-Удейд.