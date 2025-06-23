Ракетная атака Ирана на базу США в Катаре — что известно на данный момент

Кадры момента запуска иранских ракет по американским военным базам в рамках операции «Хорошая весть о победе». Видео © X / iriran_military.
— Иран нанёс ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре, выпустив не менее шести баллистических ракет средней и малой дальности.
— Иранские СМИ утверждают, что как минимум три ракеты поразили цели, в то время как американские издания эту информацию опровергают.
— Предварительно, потерь среди американских военных после иранской ракетной атаки на базы США нет.
— Катарские системы ПВО успешно отбили ракетную атаку на американскую авиабазу Эль-Удейд. Также в Минобороны страны отметили, что Катар оставляет за собой право ответить на атаку Ирана.
— ВС США приведены в состояние повышенной готовности в ожидании возможных новых атак со стороны Ирана.
— На данный момент воздушное пространство закрыто в Бахрейне, Ираке, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Иордании и Иране.
— В Росавиации из-за ударов Ирана запретили выполнять полëты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.
Также сообщалось, что Иран предупредил Катар о предстоящих ударах по американской базе, чтобы свести потери к минимуму. Таким образом, военные США были заблаговременно эвакуированы с базы Аль-Удейд.