ЦАХАЛ: Израиль завершил самую масштабную с начала конфликта серию атак в Тегеране

«ЦАХАЛ завершил самую масштабную волну атак из всех, что он проводил до сих пор в Тегеране, в ходе которой Израиль сосредоточился на ударах по штаб-квартирам аппарата внутренней безопасности иранского режима и Корпуса стражей исламской революции», — заявил он. -0-