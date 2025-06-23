ЦАХАЛ: Израиль завершил самую масштабную с начала конфликта серию атак в Тегеране

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль завершил самую масштабную с 13 июня, когда начался конфликт, серию атак на военные цели в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрина.
«ЦАХАЛ завершил самую масштабную волну атак из всех, что он проводил до сих пор в Тегеране, в ходе которой Израиль сосредоточился на ударах по штаб-квартирам аппарата внутренней безопасности иранского режима и Корпуса стражей исламской революции», — заявил он. -0-