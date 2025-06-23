Спецпосланник Трампа по Украине Келлог высказался о встрече с Лукашенко в Минске

Кит Келлог, спецпосланник Президента США Дональда Трампа по Украине, на своей странице в соцсети X прокомментировал встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом пишет БелТА.
Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко 20 июня встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал представителю Трампа, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог. Еще президент отметил, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине. Мы также рассказывали, что пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир.
Говоря о встрече в Минске, Келлог охарактеризовал ее так: «В целом отличная командная работа».
Делегация США, по словам Келлога, встретилась «с лидером Беларуси Лукашенко и его командой», а заместитель спецпосланника Трампа Джон Коул обсуждал двусторонние отношения Соединенных Штатов и Беларуси. Также среди тем обсуждения был и украинский конфликт.
Напомним, мы рассказывали, что после встречи президента Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом 20 июня стало известно, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Затем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал, в частности, Сергея Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму.
Также глава КГБ Беларуси Тертель рассказал о контактах Лукашенко с США и другими странами, а еще раскрыл детали подготовки решения о помиловании 14 заключенных. А еще он назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Беларуси.