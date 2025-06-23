МИД рекомендовал белорусским гражданам временно не покидать места своего пребывания в Катаре

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси рекомендовало белорусским гражданам временно не покидать места своего пребывания в Катаре и следовать указаниям местных властей, сообщает БЕЛТА.
«МИД Беларуси следит за обстановкой в Катаре. Рекомендуем белорусским гражданам временно не покидать места своего пребывания и следовать указаниям властей», — с таким заявлением выступило ведомство.
Посольство Беларуси в Катаре находится на постоянной связи, телефон для экстренной связи +97450215358.-0-