CNN: Трамп не собирается давать военный ответ на удары Ирана по базам США

По его сведениям, вместе с тем Трамп готов пойти на эскалацию конфликта в случае необходимости. Американский чиновник также отметил, что Вашингтон ожидал, что Тегеран ответит на удары США по иранским ядерным объектам. «Мы знали, что они предпримут ответные действия. Их реакция была схожа с той, что была после [Касема] Сулеймани», — приводит телеканал слова чиновника. В 2020 году Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Гибель Сулеймани спровоцировала новый виток в американо-иранском противостоянии: Иран через пять дней после убийства генерала нанес ответный удар по двум военным объектам США в Ираке.