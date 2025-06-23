CNN: Трамп не собирается давать военный ответ на удары Ирана по базам США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не хочет дальнейшего военного вмешательства Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации.
По его сведениям, вместе с тем Трамп готов пойти на эскалацию конфликта в случае необходимости. Американский чиновник также отметил, что Вашингтон ожидал, что Тегеран ответит на удары США по иранским ядерным объектам. «Мы знали, что они предпримут ответные действия. Их реакция была схожа с той, что была после [Касема] Сулеймани», — приводит телеканал слова чиновника. В 2020 году Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Гибель Сулеймани спровоцировала новый виток в американо-иранском противостоянии: Иран через пять дней после убийства генерала нанес ответный удар по двум военным объектам США в Ираке.
Ранее иранская гостелерадиокомпания сообщила о том, что Тегеран начал военную операцию против американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре. По словам американского чиновника, предварительный анализ ударов показывает, что иранские ракеты не поразили назначенные цели.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются.
США вступили в вооруженный конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.