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В Кремле рассказали о важной детали в переговорах Путина и главы МИД Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Известиям», что от переговоров Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи не ожидали конкретных результатов, По словам представителя Кремля, встреча была важна для обмена мнениями в напряжённый момент.

Источник: Life.ru

«Они вряд ли могли быть результативными. Результативности никто и не ожидал. В такой горячий момент важно было обменяться мнениями, получить информацию и передать друг другу соответствующие посылы, что и было сделано», — сказал Песков.

По его словам, встреча носила скорее символический и коммуникационный характер. В условиях резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке важно было передать друг другу сигналы и получить актуальную информацию, подчеркнул Песков. Конкретных решений или договорённостей по итогам переговоров не планировалось.

Несколько часов назад Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе». По последним данным, около 10 ракет были выпущены по авиабазе Аль-Удейд в Катаре. В Минобороны Катара заявили об успешном отражении ракетной атаки Ирана.

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