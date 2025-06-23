В Кремле рассказали о важной детали в переговорах Путина и главы МИД Ирана

«Они вряд ли могли быть результативными. Результативности никто и не ожидал. В такой горячий момент важно было обменяться мнениями, получить информацию и передать друг другу соответствующие посылы, что и было сделано», — сказал Песков.
По его словам, встреча носила скорее символический и коммуникационный характер. В условиях резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке важно было передать друг другу сигналы и получить актуальную информацию, подчеркнул Песков. Конкретных решений или договорённостей по итогам переговоров не планировалось.
Несколько часов назад Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе». По последним данным, около 10 ракет были выпущены по авиабазе Аль-Удейд в Катаре. В Минобороны Катара заявили об успешном отражении ракетной атаки Ирана.