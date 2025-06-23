В Кремле рассказали о важной детали в переговорах Путина и главы МИД Ирана

Несколько часов назад Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе». По последним данным, около 10 ракет были выпущены по авиабазе Аль-Удейд в Катаре. В Минобороны Катара заявили об успешном отражении ракетной атаки Ирана.