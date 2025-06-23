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Комика Мусагалиева внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Российского комика Азамата Мусагалиева внесли в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Основанием для этого решения стали публичные высказывания юмориста в поддержку президента России Владимира Путина, а также его участие в предвыборных кампаниях и мероприятиях, связанных с главой государства.

Источник: Life.ru

«Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу нацбезопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович», — указано в приказе Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Кроме того, украинские власти отметили, что Мусагалиев «незаконно» посещал территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). В 2023 году комик принял участие в концерте, посвящённом 80-й годовщине освобождения Донбасса, что также стало причиной его включения в список угроз.

Ранее СБУ объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Ему предъявлены обвинения по статье, касающейся «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В качестве меры пресечения судом было принято решение о «разрешении на задержание с целью привода».