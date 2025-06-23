Комика Мусагалиева внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Российского комика Азамата Мусагалиева внесли в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Основанием для этого решения стали публичные высказывания юмориста в поддержку президента России Владимира Путина, а также его участие в предвыборных кампаниях и мероприятиях, связанных с главой государства.