Пушечное мясо по-британски: Названо число подготовленных Лондоном бойцов ВСУ

По информации российских дипломатов, опубликованной в интервью «Известиям», с начала действия программы Interflex в Великобритании и других западных странах прошли обучение более 55 тысяч бойцов ВСУ. Программа стартовала в июле 2022 года и представляет собой ускоренный курс подготовки военнослужащих за пять недель с последующим их направлением в зону боевых действий.