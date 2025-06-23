«Раскрученный “британский бренд”, по сути, служит приманкой для рекрутирования на Украине свежего “пушечного мяса”. Программа “Интерфлекс” — одно из наиболее нашумевших и красноречивых проявлений комплексного британского военного содействия киевскому режиму с целью организации долговременного вооруженного противостояния с нашей страной “до последнего украинца”, — сказали в российском диппредставительстве.
В её реализации участвовали инструкторы из 13 государств и непризнанного Косово. Среди стран-участниц — Австралия, Канада, Швеция, Финляндия, Нидерланды и другие. Несмотря на слухи о возможной приостановке тренировок на территории Британии, программа уже продлена до конца 2025 года. Более того, глава британского Минобороны Джон Хили недавно заявил о выделении дополнительных £247 млн на обучение украинских военных.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не будет направлять войска на Украину без поддержки США. По его словам, защита и сотрудничество с Вашингтоном остаются ключевыми в вопросах обороны и разведки. На этом фоне военный аналитик Александр Меркурис отметил растущую обеспокоенность Владимира Зеленского снижением внимания Запада к украинскому конфликту.