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Пушечное мясо по-британски: Названо число подготовленных Лондоном бойцов ВСУ

По информации российских дипломатов, опубликованной в интервью «Известиям», с начала действия программы Interflex в Великобритании и других западных странах прошли обучение более 55 тысяч бойцов ВСУ. Программа стартовала в июле 2022 года и представляет собой ускоренный курс подготовки военнослужащих за пять недель с последующим их направлением в зону боевых действий.

Источник: Life.ru

«Раскрученный “британский бренд”, по сути, служит приманкой для рекрутирования на Украине свежего “пушечного мяса”. Программа “Интерфлекс” — одно из наиболее нашумевших и красноречивых проявлений комплексного британского военного содействия киевскому режиму с целью организации долговременного вооруженного противостояния с нашей страной “до последнего украинца”, — сказали в российском диппредставительстве.

В её реализации участвовали инструкторы из 13 государств и непризнанного Косово. Среди стран-участниц — Австралия, Канада, Швеция, Финляндия, Нидерланды и другие. Несмотря на слухи о возможной приостановке тренировок на территории Британии, программа уже продлена до конца 2025 года. Более того, глава британского Минобороны Джон Хили недавно заявил о выделении дополнительных £247 млн на обучение украинских военных.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не будет направлять войска на Украину без поддержки США. По его словам, защита и сотрудничество с Вашингтоном остаются ключевыми в вопросах обороны и разведки. На этом фоне военный аналитик Александр Меркурис отметил растущую обеспокоенность Владимира Зеленского снижением внимания Запада к украинскому конфликту.

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