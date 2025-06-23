Бывший командир «Вагнера» рассказал о попытке мятежа внутри ЧВК

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Евгений Пригожин: биография создателя ЧВК «Вагнер»

Известный российский бизнесмен Евгений Пригожин проделал путь от хозяина ларьков до главы частной военной компании. Он выжил в боях за Артемовск, но погиб в Тверской области. Подробности из его биографии — в нашем материале.