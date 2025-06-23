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Бывший командир «Вагнера» рассказал о попытке мятежа внутри ЧВК

Ветеран частной военной компании «Вагнер» с позывным Гост Юнгер заявил, что внутри ЧВК мог произойти кровавый конфликт.

Ветеран частной военной компании «Вагнер» с позывным Гост Юнгер заявил, что внутри ЧВК мог произойти кровавый конфликт. Об этом пишет Daily Storm.

Попытка мятежа внутри «Вагнера», по словам военного, произошла в один из первых дней после подписания им контракта. Несколько десятков бывших заключенных попытались установить свой авторитет и решили не подчиняться приказам.

Гост заявил им, что командиров не выбирают, а назначают. Однако мятежники пришли к нему со старшиной.

«Вагнеровец» заявил, что сразу снял автомат с предохранителя, после чего «бунтовщики» признали, что были неправы.

После этого бывшие заключенные поняли, как следует вести себя в коллективе военнослужащих.

Ранее экс-вагнеровец Бармалей показал неизвестное фото ближайшего соратника владельца ЧВК Евгения Пригожина Дмитрия Уткина.

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