Захарова: Запад хочет смены режима в Иране

«А почему я говорю, почему его там нет? Американская разведка недавно говорила о том, что ну нет у них доказательств наличия у них (у Ирана — прим. ТАСС) планов по созданию ядерного оружия. МАГАТЭ даже сказала после начала израильских ударов, что у них нет никаких подтверждений и никогда не было того, что ядерная программа Ирана носит немирный характер, — обратила внимание дипломат. — Такое впечатление, что на прошлых чудовищных ошибках никто не учится».