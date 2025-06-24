Захарова: Запад хочет смены режима в Иране

«В отношении Ирана мы слышим опять же эти все стенания по поводу оружия массового уничтожения, а также о смене режима. Соединились все сценарии, — отметила Захарова. — И режим надо поменять, с точки зрения Запада, и оружие массового уничтожения надо уничтожить, хотя его там нет».
«А почему я говорю, почему его там нет? Американская разведка недавно говорила о том, что ну нет у них доказательств наличия у них (у Ирана — прим. ТАСС) планов по созданию ядерного оружия. МАГАТЭ даже сказала после начала израильских ударов, что у них нет никаких подтверждений и никогда не было того, что ядерная программа Ирана носит немирный характер, — обратила внимание дипломат. — Такое впечатление, что на прошлых чудовищных ошибках никто не учится».