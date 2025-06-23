В Пакистане остановили рейсы в Катар, Бахрейн, Кувейт и Дубай

Согласно информации, предоставленной агентством Рейтер со ссылкой на представителей авиакомпании, Pakistan International Airlines (PIA), национальный авиаперевозчик Пакистана, приостановил выполнение рейсов из пакистанских аэропортов в такие страны, как Катар, Бахрейн, Кувейт, а также в эмират Дубай, входящий в состав ОАЭ.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что утром 23 июня Иран провел ракетный обстрел, нацелившись на объекты, расположенные по всей территории Израиля. Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном существенно возросла 13 июня, когда израильские силы начали атаковать ядерные объекты Исламской Республики, а также другие стратегически важные цели.
В ответ на эти действия Иран осуществил удары по Израилю в тот же день.