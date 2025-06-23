В Иране предупредили о продолжении ударов в ответ на действия США

Напомним, ранее Иран запустил шесть ракет по военным базам США в Катаре. В столице страны Дохе были слышны взрывы на улице. В ответ Катар заявил, что системы ПВО успешно отбили удары со стороны Ирана, и никто не пострадал. Власти арабской страны также осудили атаку исламской республики и пригрозили ответом.