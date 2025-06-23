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В Иране предупредили о продолжении ударов в ответ на действия США

Иран оставляет за собой право на дальнейшие удары в ответ на действия Соединённых Штатов и Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя иранской власти.

Любые попытки возобновить дипломатические контакты со стороны Вашингтона или Тель-Авива невозможны без прекращения военных операций с их стороны.

«Иран обладает необходимой рациональностью, чтобы начать дипломатию после наказания агрессора», — говорится в статье.

Напомним, ранее Иран запустил шесть ракет по военным базам США в Катаре. В столице страны Дохе были слышны взрывы на улице. В ответ Катар заявил, что системы ПВО успешно отбили удары со стороны Ирана, и никто не пострадал. Власти арабской страны также осудили атаку исламской республики и пригрозили ответом.