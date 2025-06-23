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Китайский Жириновский сделал пугающее предсказание о конфликте между США и Ираном

Учитель из Пекина, которого уже назвали «китайским Жириновским» предсказал победу на выборах в США Дональда Трампа и конфликт между США и Ираном.

Учитель из Пекина, которого уже назвали «китайским Жириновским» предсказал победу на выборах в США Дональда Трампа и конфликт между США и Ираном. Свои прогнозы мужчина делает на YouTube-канале.

Китаец также спрогнозировал наземную операцию США против Ирана и ее провал. После этого, по словам учителя, в Америке начнется гражданская война.

Только за два дня канал удвоил аудиторию, а за понедельник на него подписались 52 тыс. человек.

Ранее китайское издание Baijiahao обратило внимание на предсказание покойного российского политика Владимира Жириновского, который еще в 2019 году предрекал эскалацию противостояния между Ираном и Израилем.

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