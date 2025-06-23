СМИ: Трамп не собирается давать военный ответ на удары Ирана по базам США

По сведениям неназванного источника телеканала, вместе с тем Трамп готов пойти на эскалацию конфликта в случае необходимости. Американский чиновник также отметил, что Вашингтон ожидал, что Тегеран ответит на удары США по иранским ядерным объектам. «Мы знали, что они предпримут ответные действия», — приводит телеканал слова чиновника.