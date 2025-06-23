Почему удар Ирана по базе США в Катаре напоминает ответ на убийство генерала Касема Сулеймани

Иран нанес ракетный удар по базе США в Катаре
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что операция против баз США проводится под названием «Хорошая весть о победе». В КСИР заявили, что три ракеты обошли системы обороны и упали прямо на американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Иран всего выпустил десять баллистических ракет, указывало изданиеThe Jerusalem Post. В Пентагоне сообщили, что в результате удара Ирана по военной базе США в Катаре пострадавших среди американского персонала нет.
О том, что Иран запустил ракеты по американским базам, не только в Катаре, но и в Ираке писали иранские СМИ. По данным агентства Mehr, по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака выпустили не менее шести ракет, а издание Ynet сообщало о десяти ракетах по целям в Катаре и одной по базе в Ираке. Источники Reuters утверждают, что на объекте в Ираке была активирована система ПВО, военнослужащим было приказано спуститься в укрытия. Власти Ирака опровергли информацию об атаке на Айн аль-Асад.
Катар и США заранее предупредили об атаке
Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре, заранее уведомив об этом катарские власти, чтобы минимизировать число возможных жертв, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным NYT, атака носила демонстрационный характер и была призвана сохранить возможность выхода из ситуации, напоминая удары Ирана по базе США в Ираке в 2020 году после гибели генерала Касема Сулеймани.
По информации агентства Reuters, Тегеран также проинформировал США по дипломатическим каналам за несколько часов до удара по военным объектам в Катаре. «Мы знали, что они ответят. Они ответили так же после убийства Сулеймани», — сказал журналистам CNN на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Белого дома.
Как Иран отвечал США на убийство генерала Касема Сулеймани
8 января 2020 года с территории Ирана были запущены более десяти баллистических ракет по авиабазе Айн аль-Асад и аэропорту Эрбиля в Ираке, где размещаются войска США и коалиции. По данным Bloomberg, Иран выпустил 15 ракет, позднее Минобороны Ирака сообщило, что Тегеран запустил 22 ракеты.
Иранский телеканал Press TV утверждал, что в результате ударов погибли более 80 человек. Первоначально Центрального командование ВС США не сообщало о потерях среди личного состава. Однако 31 января 2020 года Пентагон уточнил информацию о последствиях иранского удара, число пострадавших американских военных в Ираке, превысило 60.
Глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, генерал Касем Сулеймани погиб при обстреле международного аэропорта Багдада американскими ракетами 3 января 2020.