Почему удар Ирана по базе США в Катаре напоминает ответ на убийство генерала Касема Сулеймани

О том, что Иран запустил ракеты по американским базам, не только в Катаре, но и в Ираке писали иранские СМИ. По данным агентства Mehr, по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака выпустили не менее шести ракет, а издание Ynet сообщало о десяти ракетах по целям в Катаре и одной по базе в Ираке. Источники Reuters утверждают, что на объекте в Ираке была активирована система ПВО, военнослужащим было приказано спуститься в укрытия. Власти Ирака опровергли информацию об атаке на Айн аль-Асад.