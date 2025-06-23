Рейтинг одобрения Трампа упал до 41 процента, показал опрос

По данным опроса, рейтинг одобрения Трампа упал до 41%, в начале июня процент одобряющих составил 42%. Как отмечает агентство, это самый низкий рейтинг американского лидера с начала второго срока.
Опрос проводился среди 1139 американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов.
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