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Рейтинг одобрения Трампа упал до 41 процента, показал опрос

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.

Источник: Reuters

По данным опроса, рейтинг одобрения Трампа упал до 41%, в начале июня процент одобряющих составил 42%. Как отмечает агентство, это самый низкий рейтинг американского лидера с начала второго срока.

Опрос проводился среди 1139 американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов.

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