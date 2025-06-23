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Стал известен шокирующий приговор задержанным в Иране украинским диверсантам

Верховный суд Ирана приговорил к высшей мере наказания задержанных украинских разведчиков, работавших на «Моссад».

Верховный суд Ирана приговорил к высшей мере наказания задержанных украинских разведчиков, работавших на «Моссад». Об этом пишут СМИ.

Сообщается, что суд постановил повесить задержанных, приговор будет приведен в исполнение в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что трое украинских диверсантов были схвачены силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Они планировали взорвать военный завод в Исфахане, где производят беспилотники.

У них были в момент задержания обнаружены устройства связи, планы оборонного предприятия и взрывчатка. Спецслужбы вели наблюдение за ними несколько недель.

Официальный Киев эту информацию пока не прокомментировал.

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