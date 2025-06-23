Хаменеи заявил, что Иран не проявлял агрессии

Иранские власти не проявляли агрессии и не допустят агрессивных действий по отношению к своей стране. Об этом сообщил высший руководитель Ирана Али Хаменеи в социальной сети X*.
«Иран ни к кому не проявлял агрессии. И мы никому при любых обстоятельствах не позволим проявлять агрессию. Такова логика иранской нации», — говорится в сообщении.
Ранее Иран атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре. Операция получила название «Известие победы».
Телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп не собирается отвечать на эту атаку.
* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
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