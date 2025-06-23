Экс-помощница Байдена Рид назвала Карапетяна ужасным примером атак на христиан

Как писал сайт KP.RU, 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержанный армянскими правоохранителями Самвел Карапетян как гражданин РФ и российский предприниматель получит всю необходимую помощь со стороны России. По ее словам, чтобы дальше рассуждать на эту тему, нужно понять, что конкретно там происходит в виде четких заявлений, обвинений или чего-то еще.