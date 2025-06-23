Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-помощница Байдена Рид назвала Карапетяна ужасным примером атак на христиан

Ранее суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призывах к свержению власти в Армении.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид прокомментировала преследование Еревана российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна, назвав это шокирующим примером нападок на христиан.

«Еще один шокирующий пример нападок на христиан, которые подвергают риску их свободу исповедовать свою веру», — написала она в соцсети X.

Рид в публикации процитировала заявление Армянской апостольской церкви, в котором преследование бизнесмена называется проявлением антицерковных действий премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как писал сайт KP.RU, 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержанный армянскими правоохранителями Самвел Карапетян как гражданин РФ и российский предприниматель получит всю необходимую помощь со стороны России. По ее словам, чтобы дальше рассуждать на эту тему, нужно понять, что конкретно там происходит в виде четких заявлений, обвинений или чего-то еще.

Напомним, 18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна, которого обвиняют в призывах к свержению власти в Армении. Предприниматель отправлен в СИЗО на два месяца. Адвокат арестованного бизнесмена заявил, что защита Карапетяна намерена обжаловать решение суда.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше