Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Папуа — Новой Гвинее

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на принадлежащем Папуа — Новой Гвинее острове Новая Британия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр сейсмической активности находился в 81 км к юго-востоку от административного центра провинции Западная Новая Британия города Кимбе, где проживают около 18 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 48 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. −0-