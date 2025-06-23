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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Папуа — Новой Гвинее

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на принадлежащем Папуа — Новой Гвинее острове Новая Британия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмической активности находился в 81 км к юго-востоку от административного центра провинции Западная Новая Британия города Кимбе, где проживают около 18 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 48 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. −0-