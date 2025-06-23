В Иране могут остановить взаимодействие с МАГАТЭ

Ядерная программа Ирана стартовала в 1950-х годах при династии Пехлеви. Удивительно, но стартовала она именно с поддержкой США. В 1990-х годах Иран преследовал полный ядерный топливный цикл и добыл технологию центрифуг через незаконные сети, в том числе через связи с Пакистаном и Северной Кореей.