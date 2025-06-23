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В Иране могут остановить взаимодействие с МАГАТЭ

Эбрахим Резайи, представитель иранской парламентской комиссии по национальной безопасности, сообщил об одобрении плана, предусматривающего приостановку взаимодействия с МАГАТЭ.

Эбрахим Резайи, представитель иранской парламентской комиссии по национальной безопасности, сообщил об одобрении плана, предусматривающего приостановку взаимодействия с МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, обратился к Ирану с требованием информировать агентство о любых перемещениях ядерных материалов на территории страны.

Эбрахим Резайи, представитель иранской парламентской комиссии по национальной безопасности, сообщил об одобрении плана, предусматривающего приостановку взаимодействия с МАГАТЭ.

Ядерная программа Ирана стартовала в 1950-х годах при династии Пехлеви. Удивительно, но стартовала она именно с поддержкой США. В 1990-х годах Иран преследовал полный ядерный топливный цикл и добыл технологию центрифуг через незаконные сети, в том числе через связи с Пакистаном и Северной Кореей.

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