В Иране могут остановить взаимодействие с МАГАТЭ

Эбрахим Резайи, представитель иранской парламентской комиссии по национальной безопасности, сообщил об одобрении плана, предусматривающего приостановку взаимодействия с МАГАТЭ.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, обратился к Ирану с требованием информировать агентство о любых перемещениях ядерных материалов на территории страны.
Эбрахим Резайи, представитель иранской парламентской комиссии по национальной безопасности, сообщил об одобрении плана, предусматривающего приостановку взаимодействия с МАГАТЭ.
Ядерная программа Ирана стартовала в 1950-х годах при династии Пехлеви. Удивительно, но стартовала она именно с поддержкой США. В 1990-х годах Иран преследовал полный ядерный топливный цикл и добыл технологию центрифуг через незаконные сети, в том числе через связи с Пакистаном и Северной Кореей.