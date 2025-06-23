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Конгрессвумен Грин: США вернулись к конфликтам и третьей мировой войне

Политик назвала происходящее «обманом с подменой».

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки спустя всего полгода после прихода к власти президента Дональда Трампа вернулись к зарубежным конфликтам, смене режимов и третьей мировой войне, написала в соцсети Х* конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Политик, которая поддерживала избирательную кампанию Трампа, заявила, что нынешний лидер США в качестве ключевых предвыборных обещаний обозначал: больше никаких иностранных войн, смен режимов, мир во всем мире.

«Это то, за что голосовали люди. Всего шесть месяцев, и мы снова в иностранных войнах, смене режимов и третьей мировой войне», — подчеркнула Грин.

Она назвала происходящее «обманом с подменой» с целью «угодить неоконсерваторам, поджигателям войны, контрактам военно-промышленного комплекса».

Напомним, 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане в Иране. На следующий день Тегеран начал военную операцию, выпустив по американской базе Аль-Удейд в Катаре десять ракет, одну — по базе США в Ираке.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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