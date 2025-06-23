Конгрессвумен Грин: США вернулись к конфликтам и третьей мировой войне

Напомним, 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане в Иране. На следующий день Тегеран начал военную операцию, выпустив по американской базе Аль-Удейд в Катаре десять ракет, одну — по базе США в Ираке.