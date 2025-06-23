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Трамп стремится ограничить военное вмешательство США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп стремится избежать расширения военного участия страны в ближневосточном конфликте, но сохраняет готовность к эскалации при необходимости.

Президент США Дональд Трамп стремится избежать расширения военного участия страны в ближневосточном конфликте, но сохраняет готовность к эскалации при необходимости. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимного представителя американской администрации.

По данным источника, Белый дом предполагал ответные действия Тегерана на недавние удары по иранским ядерным объектам. «Мы знали, что они предпримут ответные действия. Их реакция была схожа с той, что была после Сулеймани», — пояснил чиновник.

Напомним, в январе 2020 года по приказу Трампа был уничтожен командующий силами «Кудс» Касем Сулеймани. Это привело к резкому обострению американо-иранских отношений — через пять дней Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

Ранее сообщалось, что в Иране могут остановить взаимодействие с МАГАТЭ.

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