Трамп выразил надежду, что Иран «выпустил пар» ударом по базе в Катаре

«Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое», — написал он в своей соцсети.
Также Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об атаке.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заметил, что американские удары не нанесли серьёзного ущерба ядерной инфраструктуре Ирана. При этом он подчеркнул, что президент США втянул свою страну в новый конфликт, а ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.
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