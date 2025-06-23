Трамп выразил надежду, что Иран «выпустил пар» ударом по базе в Катаре

«Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое», — написал он в своей соцсети.