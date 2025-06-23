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МИД Катара заявил, что оставляет за собой право ответа на удары Ирана

Официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что персонал базы Аль-Удейд эвакуировали заранее.

Источник: Аргументы и факты

Катар заявил о своём праве на ответ на удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд. Об этом сообщил советник премьер-министра и официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Мы подтверждаем, что Катар сохраняет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом», — написал дипломат в соцсети X*.

Он также подтвердил, что персонал базы Аль-Удейд был эвакуирован заблаговременно, и в результате атаки пострадавших нет.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Иран атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре. Операция получила название «Известие победы».

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.