МИД Катара заявил, что оставляет за собой право ответа на удары Ирана

Катар заявил о своём праве на ответ на удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд. Об этом сообщил советник премьер-министра и официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
«Мы подтверждаем, что Катар сохраняет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом», — написал дипломат в соцсети X*.
Он также подтвердил, что персонал базы Аль-Удейд был эвакуирован заблаговременно, и в результате атаки пострадавших нет.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Иран атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре. Операция получила название «Известие победы».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.