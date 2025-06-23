Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль атаковал подземный объект КСИР на западе Ирана

Израильские истребители атаковали подземный военный объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенный в западной части Ирана, сообщили в армейской пресс-службе.

Израильские истребители атаковали подземный военный объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенный в западной части Ирана, сообщили в армейской пресс-службе.

«В течение последних нескольких часов ВВС Израиля провели серию ударов по целям на западе Ирана, включая подземный комплекс, где КСИР хранил ракеты и ракетные установки», — говорится в официальном сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что «израильские ВВС уничтожили ракетную установку, предназначенную для применения против израильских самолетов».

Ранее Иран заявил, что он атаковал американские войска, дислоцированные на катарской авиабазе Аль-Удейд.