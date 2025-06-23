ОАЭ осудили удар Ирана по американской базе Аль-Удейд в Катаре

Официальные власти Объединенных Арабских Эмиратов резко осудили ракетные удары Ирана по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Соответствующее заявление распространило государственное информационное агентство WAM со ссылкой на позицию МИД страны.
В ведомстве назвали атаку Корпуса стражей исламской революции грубым нарушением суверенитета Катара и норм международного права. Эмираты выразили полную солидарность с катарскими властями и поддержали любые меры по обеспечению безопасности в регионе.
Особый акцент в заявлении сделан на неприемлемости действий, создающих угрозу стабильности на Ближнем Востоке и безопасности граждан соседнего государства.
«ОАЭ самым решительным образом осудили нападение Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазу Аль-Удейд в братском государстве Катар, посчитав это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также явным нарушением международного права и Устава ООН», — написало ведомство.
Ранее сообщалось, что Трамп стремится ограничить военное вмешательство США на Ближнем Востоке.