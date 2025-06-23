ОАЭ осудили удар Ирана по американской базе Аль-Удейд в Катаре

«ОАЭ самым решительным образом осудили нападение Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазу Аль-Удейд в братском государстве Катар, посчитав это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также явным нарушением международного права и Устава ООН», — написало ведомство.