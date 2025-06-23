Комитет парламента Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Комитет по национальной безопасности парламента Ирана поддержал инициативу о приостановке взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке.
По информации агентства Tasnim, речь идет об одобрении ключевых положений законопроекта, который предусматривает обязательство для иранского правительства прекратить сотрудничество с международным ядерным надзорным органом.
Ранее постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что власти США, Британии, Франции, Израиля и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси будут полностью виновны в гибели мирных граждан в Иране.