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Комитет парламента Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Члены комитета одобрили общие положения соответствующего законопроекта.

Источник: Аргументы и факты

Комитет по национальной безопасности парламента Ирана поддержал инициативу о приостановке взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По информации агентства Tasnim, речь идет об одобрении ключевых положений законопроекта, который предусматривает обязательство для иранского правительства прекратить сотрудничество с международным ядерным надзорным органом.

Ранее постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что власти США, Британии, Франции, Израиля и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси будут полностью виновны в гибели мирных граждан в Иране.

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