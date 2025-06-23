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Крупнейшие аэропорты Бельгии проведут забастовку с требованием повышения зарплат, все рейсы будут отменены

«В то время, как социальное обеспечение ликвидируется, заработная плата замораживается, а государственные услуги сокращаются, прибыли стремительно растут, а неравенство увеличивается», — говорится в заявлении одного из профсоюзов.

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с протестом против социальных реформ правительства Бельгии 25 июня крупные местные профсоюзы организуют забастовку. Об этом сообщает Казинформ.

В знак несогласия с политикой правительства бельгийские профсоюзы объявили забастовку. Их не устраивает размер пенсий, пособий по безработице и заработной платы.

«В то время, как социальное обеспечение ликвидируется, заработная плата замораживается, а государственные услуги сокращаются, прибыли стремительно растут, а неравенство увеличивается», — говорится в заявлении одного из профсоюзов.

Поэтому на 25 июня запланирована крупная демонстрация в центре европейской столицы. Члены профсоюза должны собраться в 10.00 у Северного железнодорожного вокзала Брюсселя. Оттуда они отправятся в путь по городу и завершат демонстрацию у центрального железнодорожного вокзала Брюсселя. Профсоюзы пригласили представителей гражданского общества присоединиться к их акции.

При этом к протестам намерены присоединиться работники основных аэропортов Бельгии «Южный Шарлеруа» и «Завентем». Все рейсы на 25 июня отменены.

По данным транспортного оператора, ожидается серьезное нарушение работы общественного транспорта по всей столице. Хотя конкретные детали пока не раскрываются, в ведомстве предупреждают, что это существенно повлияет на работу метро, трамваев и автобусов в его сети.

В связи с экономическим кризисом крупные забастовки стали частным явлением в Бельгии. -0-