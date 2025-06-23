Саудовская Аравия заявила, что поддержит любой ответ Катара на удары Ирана

«Королевство Саудовская Аравия подтверждает свою солидарность с братским Государством Катар и готово использовать все имеющиеся возможности, чтобы поддержать любые шаги, которые он решит предпринять в ответ на атаку», — отмечается в заявлении саудовского МИД.