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Саудовская Аравия заявила, что поддержит любой ответ Катара на удары Ирана

Саудовская Аравия официально осудила ракетные удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, квалифицировав их как акт агрессии и грубое нарушение международного права.

Саудовская Аравия официально осудила ракетные удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, квалифицировав их как акт агрессии и грубое нарушение международного права. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел королевства на своей официальной странице в X.

В документе подчеркивается полная солидарность с Катаром и готовность Эр-Рияда оказать всестороннюю поддержку любым ответным мерам, которые примет катарское руководство.

«Королевство Саудовская Аравия подтверждает свою солидарность с братским Государством Катар и готово использовать все имеющиеся возможности, чтобы поддержать любые шаги, которые он решит предпринять в ответ на атаку», — отмечается в заявлении саудовского МИД.

Напомним, что власти Объединенных Арабских Эмиратов резко осудили ракетные удары Ирана по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Соответствующее заявление распространило государственное информационное агентство WAM со ссылкой на позицию МИД страны.

Ранее сообщалось, что Трамп стремится ограничить военное вмешательство США на Ближнем Востоке.