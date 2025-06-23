Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас воздержалась от прямых ответов о возможных санкциях ЕС против Израиля

Глава евродипломатии Кая Каллас воздержалась от конкретики в ответе на вопрос о возможных санкциях против Израиля в случае отсутствия прогресса в секторе Газа. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Источник: Life.ru

Каллас указала на положения соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем как на основу для потенциальных действий, отметив, что решающим фактором станет достижение согласия среди членов союза. Она подчеркнула приоритетность улучшения условий жизни в палестинских территориях, а также прекращения страданий и жертв среди гражданского населения.

По её словам, ключевая задача блока — изменить ситуацию в Газе и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарных грузов, а обсуждения по этому вопросу только начались.

А ранее доклад Каи Каллас вызвал мощный резонанс и критику в Израиле. Шквал негодования возник ещё до выступления дипломата. Согласно материалам, доклад ЕС был «односторонним» и представлял собой пример двойных стандартов Евросоюза по отношению к Израилю.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше