Каллас воздержалась от прямых ответов о возможных санкциях ЕС против Израиля

Каллас указала на положения соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем как на основу для потенциальных действий, отметив, что решающим фактором станет достижение согласия среди членов союза. Она подчеркнула приоритетность улучшения условий жизни в палестинских территориях, а также прекращения страданий и жертв среди гражданского населения.