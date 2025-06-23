Каллас воздержалась от прямых ответов о возможных санкциях ЕС против Израиля

Каллас указала на положения соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем как на основу для потенциальных действий, отметив, что решающим фактором станет достижение согласия среди членов союза. Она подчеркнула приоритетность улучшения условий жизни в палестинских территориях, а также прекращения страданий и жертв среди гражданского населения.
По её словам, ключевая задача блока — изменить ситуацию в Газе и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарных грузов, а обсуждения по этому вопросу только начались.
А ранее доклад Каи Каллас вызвал мощный резонанс и критику в Израиле. Шквал негодования возник ещё до выступления дипломата. Согласно материалам, доклад ЕС был «односторонним» и представлял собой пример двойных стандартов Евросоюза по отношению к Израилю.