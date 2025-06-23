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Аэропорт Дубая полностью восстановил работу

Аэропорты сотрудничают с авиакомпаниями, чтобы обеспечить выполнение полетов по расписанию.

Источник: Аргументы и факты

После кратковременных перебоев воздушное сообщение в Дубае полностью восстановлено, об этом сообщили в правительстве эмирата.

Отмечается, что воздушные гавани сотрудничают с авиакомпаниями, чтобы обеспечить выполнение полетов по расписанию. При этом некоторые рейсы могут быть все же задержаны или отменены.

Одновременно с этим посольство США в Катаре, приостановившее деятельность после ударов Ирана по американскому военному объекту, объявило о намерении вновь открыть свои двери во вторник.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иранская сторона выпустила по авиабазе США, находящейся в Катаре 14 ракет, по его словам, 13 ракет были сбиты, еще одна ракета пролетела «мимо цели».

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