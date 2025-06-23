Аэропорт Дубая полностью восстановил работу

После кратковременных перебоев воздушное сообщение в Дубае полностью восстановлено, об этом сообщили в правительстве эмирата.
Отмечается, что воздушные гавани сотрудничают с авиакомпаниями, чтобы обеспечить выполнение полетов по расписанию. При этом некоторые рейсы могут быть все же задержаны или отменены.
Одновременно с этим посольство США в Катаре, приостановившее деятельность после ударов Ирана по американскому военному объекту, объявило о намерении вновь открыть свои двери во вторник.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иранская сторона выпустила по авиабазе США, находящейся в Катаре 14 ракет, по его словам, 13 ракет были сбиты, еще одна ракета пролетела «мимо цели».