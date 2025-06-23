Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал удар Ирана по базе США очень слабым

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ответные действия Ирана как несоразмерно слабые после американских ударов по иранским ядерным объектам.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ответные действия Ирана как несоразмерно слабые после американских ударов по иранским ядерным объектам. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, ПВО США успешно перехватили 13 из 14 запущенных Ираном ракет. Оставшаяся ракета, как утверждает Трамп, была намеренно пропущена, поскольку не представляла угрозы.

«Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым образом, чего мы и ожидали, и что мы эффективно отразили», — подчеркнул президент.

Ранее Саудовская Аравия заявила, что поддержит любой ответ Катара на удары Ирана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше