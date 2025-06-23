Трамп назвал удар Ирана по базе США очень слабым

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ответные действия Ирана как несоразмерно слабые после американских ударов по иранским ядерным объектам. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, ПВО США успешно перехватили 13 из 14 запущенных Ираном ракет. Оставшаяся ракета, как утверждает Трамп, была намеренно пропущена, поскольку не представляла угрозы.
«Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым образом, чего мы и ожидали, и что мы эффективно отразили», — подчеркнул президент.
Ранее Саудовская Аравия заявила, что поддержит любой ответ Катара на удары Ирана.