Трамп оценил ракетную атаку Ирана на базу США в Катаре

«Иран официально ответил на уничтожение своих ядерных объектов очень слабым ответом, которого мы ожидали и которому очень эффективно противостояли. Было выпущено 14 ракет — 13 были сбиты, а одна была “отпущена”, поскольку направлялась в неопасном направлении», — написал Трамп.
Напомним, ранее Иран выпустил шесть ракет по военным базам США в Катаре. В столице страны Дохе были слышны взрывы на улице. Life.ru рассказал, что известно на данный момент о последствиях операции Тегерана «Хорошая весть о победе».