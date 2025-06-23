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Трамп оценил ракетную атаку Ирана на базу США в Катаре

Президент США Дональд Трамп оценил реакцию Ирана на удары по ядерным объектам в понедельник. По его словам, большинство ракет, выпущенных Тегераном, было успешно перехвачено. Американский лидер назвал ответ на удары «очень слабым». Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Иран официально ответил на уничтожение своих ядерных объектов очень слабым ответом, которого мы ожидали и которому очень эффективно противостояли. Было выпущено 14 ракет — 13 были сбиты, а одна была “отпущена”, поскольку направлялась в неопасном направлении», — написал Трамп.

Напомним, ранее Иран выпустил шесть ракет по военным базам США в Катаре. В столице страны Дохе были слышны взрывы на улице. Life.ru рассказал, что известно на данный момент о последствиях операции Тегерана «Хорошая весть о победе».

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