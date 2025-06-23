Трамп оценил ракетную атаку Ирана на базу США в Катаре

«Иран официально ответил на уничтожение своих ядерных объектов очень слабым ответом, которого мы ожидали и которому очень эффективно противостояли. Было выпущено 14 ракет — 13 были сбиты, а одна была “отпущена”, поскольку направлялась в неопасном направлении», — написал Трамп.