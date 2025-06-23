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Стало известно, будет ли Трамп отвечать на иранские атаки против американских баз

Президент США Дональд Трамп не собирается углублять конфликт на Ближнем Востоке. Он не планирует реагировать на удары Ирана по американским базам. Об этом сообщает телеканал CNN ссылаясь на представителя администрации Соединённых Штатов.

Источник: Life.ru

При этом хозяин Белого дома готов рассмотреть возможность эскалации конфликта, если возникнет необходимость. В Вашингтоне понимали, что Тегеран даст ответ на удары США по иранским ядерным объектам, отметил чиновник.

«Мы знали, что они предпримут ответные действия. Их реакция была схожа с той, что была после Сулеймани», — говорится в публикации.

Как ранее сообщал Life.ru, Иран ударил шестью ракетами по американским военным базам в Катаре. Министерство обороны Катара сообщило, что система ПВО успешно отразила атаку Тегерана. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Иране 3 января прогремели взрывы у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, убитый в январе 2020 года американскими спецслужбами. Местные власти назвали произошедшее терактом и обещали отомстить.

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