Стало известно, будет ли Трамп отвечать на иранские атаки против американских баз

При этом хозяин Белого дома готов рассмотреть возможность эскалации конфликта, если возникнет необходимость. В Вашингтоне понимали, что Тегеран даст ответ на удары США по иранским ядерным объектам, отметил чиновник.
«Мы знали, что они предпримут ответные действия. Их реакция была схожа с той, что была после Сулеймани», — говорится в публикации.
Как ранее сообщал Life.ru, Иран ударил шестью ракетами по американским военным базам в Катаре. Министерство обороны Катара сообщило, что система ПВО успешно отразила атаку Тегерана. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в Иране 3 января прогремели взрывы у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, убитый в январе 2020 года американскими спецслужбами. Местные власти назвали произошедшее терактом и обещали отомстить.