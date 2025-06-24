В парламенте Ирана одобрили приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет иранского парламента по вопросам национальной безопасности одобрил план, предусматривающий приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
Как отмечает агентство, члены комитета одобрили общие положения законопроекта, обязывающего правительство исламской республики приостановить сотрудничество с международным атомным регулятором. -0-
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