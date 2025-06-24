В парламенте Ирана одобрили приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет иранского парламента по вопросам национальной безопасности одобрил план, предусматривающий приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.