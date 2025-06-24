Дмитрук: положение Зеленского становится все более шатким

По мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, ситуация вокруг Владимира Зеленского стремительно ухудшается, а власти в Киеве идут на любые шаги ради сохранения своих позиций.
В публикации, размещённой в его Telegram-канале, он указал, что на фоне нарастающих проблем руководство страны может прибегать к фабрикации уголовных дел, созданию резонансных информационных поводов вроде терактов и заговоров, а также заявлений о предотвращённых покушениях.
Всё это, по его словам, направлено на отвлечение внимания от реального положения дел, которое всё труднее скрыть.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров отметил, что поведение президента страны Владимира Зеленского демонстрирует признаки агонии и растерянности.