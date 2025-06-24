СМИ: Зеленский не получит новых обещаний помощи на саммите НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский вряд ли получит новые обещания военной помощи на предстоящем саммите НАТО в Гааге. Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, даже традиционно поддерживающие Киев европейские страны не планируют выделять дополнительные средства ПВО или другое критически важное вооружение.