«Время для мира по американским правилам?»: в Сенате осудили Трампа за реакцию на удары Ирана по базам США

Иранское руководство нанесло ответный удар по американской военной базе в Катаре. Тегеран атаковал объект США вечером 23 июня. Операцию иронично прокомментировал американский лидер Дональд Трамп, заявив, что ответ Ирана был «слабым». Сенатор Андрей Клишас осудил реакцию хозяина Белого дома. Он подчеркнул, что Дональд Трамп вновь «унизил» Исламскую Республику.
Андрей Клишас опубликовал несколько заявлений хозяина Белого дома, сделанных после атаки Ирана на военную базу США. В одном из постов Дональд Трамп поздравил всех с «наступлением времени для мира». Сенатор риторически вопросил: «Настало время для мира по американским правилам?».
«Трамп своими примирительными комментариями превратил “сокрушительный” ответ Ирана в еще одно унижение Исламской Республики», — написал Андрей Клишас в Telegram-канале.
Иран, тем временем, грозится перекрыть Ормузский канал. Это решение станет проблемой как для США, так и для всего мира, прокомментировал заявление глава РФПИ Кирилл Дмитриев.