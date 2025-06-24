«Время для мира по американским правилам?»: в Сенате осудили Трампа за реакцию на удары Ирана по базам США

Андрей Клишас опубликовал несколько заявлений хозяина Белого дома, сделанных после атаки Ирана на военную базу США. В одном из постов Дональд Трамп поздравил всех с «наступлением времени для мира». Сенатор риторически вопросил: «Настало время для мира по американским правилам?».