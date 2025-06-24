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Трамп надеется, что Иран выпустил пар, и путь к миру теперь возможен

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что удар Ирана по американской военной базе в Катаре помог «выпустить пар». Он считает, что это может открыть путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. В своей соцсети Truth Social республиканец также заявил о намерении подтолкнуть Израиль к миру и поблагодарил Иран за предупреждение об атаке.

Источник: Life.ru

«Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое», — написал Трамп.

Хозяин Белого дома добавил, что ущерб от атак Тегерана оказался минимальным, и никто из американских военнослужащих не пострадал.

Ранее Трамп оценил ракетную атаку Ирана на базу США в Катаре. По его словам, большинство ракет, выпущенных Тегераном, было успешно перехвачено. Американский лидер назвал ответ на удары «очень слабым». Всего Ираном было выпущено 14 ракет, 13 из них сбили, ещё одна была «отпущена».

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