Трамп надеется, что Иран выпустил пар, и путь к миру теперь возможен

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что удар Ирана по американской военной базе в Катаре помог «выпустить пар». Он считает, что это может открыть путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. В своей соцсети Truth Social республиканец также заявил о намерении подтолкнуть Израиль к миру и поблагодарил Иран за предупреждение об атаке.