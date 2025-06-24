Новости СВО. Освобождено Петровское, ВСУ пытаются контратаковать в Сумской области, раскрыто покушение на Зеленского, 24 июня

Теперь же самое интересное — большинство этих случаев были в 2023 году. То есть два года функционеры режима Зеленского молчали, но решили рассказать это именно в тот момент, когда США бомбит Иран, а иранские ракеты летят по американским базам. Похоже, что перед нами не что иное, как наспех составленный шпионский детектив для западного зрителя.