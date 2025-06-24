Донецкая Народная Республика, 24 июня.
Продвижение российский войск в ДНР даёт шанс начать наступление в Запорожской области. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, движение может начаться с западной границы республики.
— Выход российских войск на западную границу ДНР в районе сёл Шевченко, Новое Поле, Зелёное Поле, Новосёлка, Новополь открыл новый участок фронта по освобождению Запорожской области, — рассказал Рогов.
Армия России сорвала ротацию и уничтожила технику противника. Видео © Telegram / Минобороны России.
Луганская Народная Республика, 24 июня.
В ЛНР российские войска взяли Петровское (Грековку). Это один из последних населённых пунктов Луганщины, находившийся под контролем украинских подразделений. Он располагается на границе с Харьковской областью. В случае наступления на соседний регион ВС РФ в ближайшее время могут занять Ольговку и Дружелюбовку.
Сумская область, 24 июня.
На Курском участке границы отражены очередные попытки наступления боевиков ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях. В Сумской области «Искандер» прилетел по центру подготовки мобилизованных. Сообщается, что ликвидировано не менее 100 человек, а также уничтожено несколько единиц техники.
В это же время российские войска продолжают наступление на ряде участков в этом регионе. Предположительно, в Сумской области удалось уничтожить грузинского наёмника Вано Надирадзе.
— На счету боевика убийства, похищения, мародёрство, сбыт наркотиков. В 2022 году в Киевской области Надирадзе был замечен среди тех, кто издевался над пленными российскими военнослужащими. Российской генеральной прокуратурой Надирадзе был объявлен в международный розыск, — поделился военкор Евгений Поддубный деталями биографии убитого.
Киев в попытке сдержать наше наступление начал своё. Для этого перебрасываются свежие силы. Подкрепления со стороны противника идут и в Юнаковку. Проблема для ВСУ в том, что дорога отсюда на Сумы находится под полным огневым контролем ВС РФ, а значит, пути подвоза и эвакуации небезопасны.
Расчёт ОТРК «Искандер» поразил центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. Видео © Telegram / Минобороны России.
Покушение на Зеленского.
Как и ожидалось, киевский режим начал очередное шоу на фоне угасания интереса к Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке. В первой серии нас ждёт покушение на Владимира Зеленского. Ликвидировать его должен был польский пенсионер. В СБУ заявляют, что мужчина рассматривал несколько вариантов устранения киевского главаря. Среди них и с помощью FPV-дрона, что может вызвать только смех. Любой дроновод скажет, что управление БПЛА — дело молодых.
Во второй серии нас ждёт разоблачение эмигранта из России, планировавшего убийство пропагандиста Дмитрия Гордона*. Для этого якобы под кураторством российских спецслужб велась слежка и разрабатывался план отступления на мотоцикле.
Третья серия не менее интересная. В Киеве планировалось взорвать здание СБУ.
— Мы выяснили, что готовится передача крупной партии взрывчатки. Девушка забрала сумку, села в такси и поехала к нашему зданию на Владимирской. В чемодане было семь килограммов взрывчатки с поражающими элементами, — рассказал глава СБУ Василий Малюк.
Теперь же самое интересное — большинство этих случаев были в 2023 году. То есть два года функционеры режима Зеленского молчали, но решили рассказать это именно в тот момент, когда США бомбит Иран, а иранские ракеты летят по американским базам. Похоже, что перед нами не что иное, как наспех составленный шпионский детектив для западного зрителя.
Как Сербия поставляет вооружение на Украину.
Служба внешней разведки в очередной раз уличила Сербию в поставках снарядов Украине.
— Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими врагами. Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечёркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью, — заявили в СВР, добавив, что для доставки вооружения используются обходные пути.
Президент Сербии Александр Вучич попытался оправдаться за происходящее. По его словам, для этого нужны особые решения.
— Поставляем ли в страны ЕС? А куда поставлять, если не в ЕС, какому конечному пользователю? Говорят: не надо в Африку. А куда тогда можно? На Антарктиду? Кому там? — сказал Вучич.
Стоит напомнить, что 9 Мая президент Сербии приезжал в Москву на празднование 80-летия Победы, а потом отправился на Украину, где во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что его страна готова восстановить после боевых действий несколько городов или даже целую область.
* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.