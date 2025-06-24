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Politico: Зеленский вряд ли получит от НАТО новые обещания о помощи

Все больше западных стран отказывают Киеву в продолжении военной поддержки.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский завершит участие в саммите НАТО в Гааге без получения новых обещаний о военной помощи или поставках вооружений. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Как отмечается в публикации, даже среди европейских стран, традиционно поддерживающих Киев, не предвидится новых поставок, в том числе столь необходимых Украине систем противовоздушной обороны.

Источники издания указывают на отсутствие ожидаемой дополнительной помощи со стороны США, а также на то, что существующие ресурсы стран-партнеров Украины уже практически исчерпаны.

Ранее сообщалось, что Украина фактически утратила поддержку своего главного и наиболее влиятельного союзника — Соединённых Штатов, в связи с заметным сокращением объёмов американской военной помощи.

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