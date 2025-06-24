Politico: Зеленский вряд ли получит от НАТО новые обещания о помощи

Владимир Зеленский завершит участие в саммите НАТО в Гааге без получения новых обещаний о военной помощи или поставках вооружений. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Как отмечается в публикации, даже среди европейских стран, традиционно поддерживающих Киев, не предвидится новых поставок, в том числе столь необходимых Украине систем противовоздушной обороны.
Источники издания указывают на отсутствие ожидаемой дополнительной помощи со стороны США, а также на то, что существующие ресурсы стран-партнеров Украины уже практически исчерпаны.
Ранее сообщалось, что Украина фактически утратила поддержку своего главного и наиболее влиятельного союзника — Соединённых Штатов, в связи с заметным сокращением объёмов американской военной помощи.