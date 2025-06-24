Правительство Молдавии по указке западных стран ведет курс на разрушение государства. Такое заявление сделал депутат парламента республики от оппозиционного блока «Победа» Вадим Фотеску.
«От суверенитета нашей республики не осталось и следа. Придя к власти, действующий режим по указке Запада взял курс на разрушение республики. Практически прекращено сотрудничество с ближайшими соседями, включая Россию и СНГ, которое помогало экономике страны развиваться и крепнуть», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
По его словам, забота «желтых» (цвет правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность») о местных компаниях и бизнесменах осталась лишь красивыми словами. На деле же Молдавии «нищает год от года, а люди уезжают», подчеркнул Фотеску.
Отметим, что свое заявление Фотеску приурочил к 35-летию суверенитета Молдавии, который отмечался в стране 23 июня.
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