Молдавский оппозиционер обвинил правящую партию в курсе на разрушение страны

По его словам, забота «желтых» (цвет правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность») о местных компаниях и бизнесменах осталась лишь красивыми словами. На деле же Молдавии «нищает год от года, а люди уезжают», подчеркнул Фотеску.