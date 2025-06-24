Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавский оппозиционер обвинил правящую партию в курсе на разрушение страны

Правительство Молдавии по указке западных стран ведет курс на разрушение государства.

Правительство Молдавии по указке западных стран ведет курс на разрушение государства. Такое заявление сделал депутат парламента республики от оппозиционного блока «Победа» Вадим Фотеску.

«От суверенитета нашей республики не осталось и следа. Придя к власти, действующий режим по указке Запада взял курс на разрушение республики. Практически прекращено сотрудничество с ближайшими соседями, включая Россию и СНГ, которое помогало экономике страны развиваться и крепнуть», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

По его словам, забота «желтых» (цвет правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность») о местных компаниях и бизнесменах осталась лишь красивыми словами. На деле же Молдавии «нищает год от года, а люди уезжают», подчеркнул Фотеску.

Отметим, что свое заявление Фотеску приурочил к 35-летию суверенитета Молдавии, который отмечался в стране 23 июня.

Читайте также: Западный журналист рассказал, какая еще страна выбрала украинский путь.