Воздушное пространство Кувейта и Бахрейна вновь доступно для полётов

Напомним, ранее из-за операции Ирана «Хорошая весть о победе» против военных баз США в Катаре были введены ограничения на полёты в Бахрейне, Ираке, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Иордании и Иране. Life.ru сообщил, что известно о ракетном ударе исламской республики на данный момент.