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Воздушное пространство Кувейта и Бахрейна вновь доступно для полётов

Кувейт и Бахрейн возобновили авиасообщение через своё воздушное пространство после иранских ракетных ударов по объектам американской базы в Катаре. Об этом сообщают официальные источники KUNA и BNA.

Источник: Life.ru

Согласно информации от управления гражданской авиации при министерстве транспорта и связи Бахрейна, воздушное пространство страны теперь полностью открыто для международных рейсов.

В опубликованном заявлении DGCA (Главное управление гражданской авиации Кувейта) подчёркивается, что данное решение принято совместно с кувейтскими ведомствами в рамках постоянного диалога с региональными и зарубежными организациями, а также после нормализации обстановки.

Напомним, ранее из-за операции Ирана «Хорошая весть о победе» против военных баз США в Катаре были введены ограничения на полёты в Бахрейне, Ираке, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Иордании и Иране. Life.ru сообщил, что известно о ракетном ударе исламской республики на данный момент.