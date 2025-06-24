Воздушное пространство Кувейта и Бахрейна вновь доступно для полётов

Согласно информации от управления гражданской авиации при министерстве транспорта и связи Бахрейна, воздушное пространство страны теперь полностью открыто для международных рейсов.
В опубликованном заявлении DGCA (Главное управление гражданской авиации Кувейта) подчёркивается, что данное решение принято совместно с кувейтскими ведомствами в рамках постоянного диалога с региональными и зарубежными организациями, а также после нормализации обстановки.
Напомним, ранее из-за операции Ирана «Хорошая весть о победе» против военных баз США в Катаре были введены ограничения на полёты в Бахрейне, Ираке, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Иордании и Иране. Life.ru сообщил, что известно о ракетном ударе исламской республики на данный момент.