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Удар Ирана по базе Аль-Удейд выгоден Израилю

Ракетные удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре могут серьезно осложнить отношения Тегерана с арабскими государствами Персидского залива.

Ракетные удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре могут серьезно осложнить отношения Тегерана с арабскими государствами Персидского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника из региона.

По словам источника, эти действия идут на пользу Израилю, заинтересованному в подрыве наметившегося сближения между Ираном и странами Залива.

«Атака Ирана на авиабазу Аль-Удейд в Катаре отразится на попытках выстраивания отношений между арабскими государствами Персидского залива и Ираном», — пишет издание.

Ранее Трамп назвал удар Ирана по базе США очень слабым.