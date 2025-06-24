Удар Ирана по базе Аль-Удейд выгоден Израилю

Ракетные удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре могут серьезно осложнить отношения Тегерана с арабскими государствами Персидского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника из региона.
По словам источника, эти действия идут на пользу Израилю, заинтересованному в подрыве наметившегося сближения между Ираном и странами Залива.
«Атака Ирана на авиабазу Аль-Удейд в Катаре отразится на попытках выстраивания отношений между арабскими государствами Персидского залива и Ираном», — пишет издание.
Ранее Трамп назвал удар Ирана по базе США очень слабым.