Саммит НАТО в Гааге: почему Трамп на взводе, а Украина в подвешенном состоянии

В НАТО ещё в прошлый срок республиканца высказывали опасения о выходе США из альянса и его неизбежном в этом случае крахе, когда Трамп прямо шантажировал Германию, требуя платить за «зонтик». Ещё в период прошлогодней избирательной кампании президента США СМИ утверждали, что у Трампа есть план по НАТО, который подразумевает разделение членов альянса на «правильных» (тех, кто платит полагающиеся проценты) и «неправильных» (тех, кто не платит). Последние, как утверждалось, могли быть лишены «пятой статьи», т.е. того самого «зонтика», ради которого они все и вступали в НАТО. Таким образом, сам смысл пребывания в альянсе для некоторых стран мог оказаться под вопросом, как и само существование альянса.