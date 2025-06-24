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ЦАХАЛ: Израиль нанёс удары по военной инфраструктуре на западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии ударов, которые ВВС страны нанесли по военным целям на западе Ирана в течение последних часов.

Источник: Life.ru

«ВВС завершили серию ударов по западному Ирану: целью стала подземная военная инфраструктура, используемая для хранения ракет и пусковых установок», — отмечается в сообщении армии.

В военном ведомстве уточнили, что среди объектов находилась подземная инфраструктура, которую использует Корпус стражей исламской революции (КСИР) для хранения ракет и ракетных установок.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что операция Израиля 24 июня стала самой масштабной с начала конфликта с Ираном. По его данным, Израиль сосредоточился на ударах по штаб-квартирам аппарата внутренней безопасности КСИР.

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