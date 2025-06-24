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«Ещё одно унижение»: В Совфеде оценили комментарии Трампа по ответу Ирана

Глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа по поводу ракетного удара Ирана в ответ на американскую атаку. По его словам, республиканец унизил Исламскую Республику.

Источник: Life.ru

«Трамп своими примирительными комментариями превратил “сокрушительный” ответ Ирана в ещё одно унижение Исламской Республики», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Ранее американский лидер назвал удар по базе США в Катаре слабым, отметив, что были сбиты 13 из 14 ракет. Республиканец выразил надежду, что Иран «выпустил пар», и поблагодарил за предупреждение об ударе по базе. В администрации Белого дома также отметили, Трамп не планирует усугублять конфликт на Ближнем Востоке.

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