«Ещё одно унижение»: В Совфеде оценили комментарии Трампа по ответу Ирана

«Трамп своими примирительными комментариями превратил “сокрушительный” ответ Ирана в ещё одно унижение Исламской Республики», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Ранее американский лидер назвал удар по базе США в Катаре слабым, отметив, что были сбиты 13 из 14 ракет. Республиканец выразил надежду, что Иран «выпустил пар», и поблагодарил за предупреждение об ударе по базе. В администрации Белого дома также отметили, Трамп не планирует усугублять конфликт на Ближнем Востоке.
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