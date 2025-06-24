«Ещё одно унижение»: В Совфеде оценили комментарии Трампа по ответу Ирана

Ранее американский лидер назвал удар по базе США в Катаре слабым, отметив, что были сбиты 13 из 14 ракет. Республиканец выразил надежду, что Иран «выпустил пар», и поблагодарил за предупреждение об ударе по базе. В администрации Белого дома также отметили, Трамп не планирует усугублять конфликт на Ближнем Востоке.